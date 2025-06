Tony Salles quebra o silêncio sobre talento escondido da filha de 13 anos

Tonny Salles comenta sobre possibilidade de filha seguir carreira musical - Foto: Foto | Franciely Gomes

Uma das atrações mais aguardadas do São João no Parque de Exposições nesta noite de sábado, 21, Tony Salles falou abertamente sobre a possibilidade de sua filha, Giulia Costa, de 13 anos, seguir seus passos na música.

“A minha família na verdade é toda envolvida com a música, desde a minha mãe lá atrás, você pega aí dos avós, todos tem um pezinho lá na música, e a música na minha vida se dá muito por conta disso também, porque eu carrego essa essência aí da minha família”, disse ele durante a coletiva de imprensa.

“Eu acho que a Giulia está sempre ali no caminho, querendo ou não, ela tá sempre ali no caminho da música, desde pequenininha”, reforçou ele, que é casado com a dançarina Scheila Carvalho.

O pagodeiro ainda destacou que gosta de deixar a herdeira a vontade para escolher o que quer fazer. “Isso é uma coisa muito natural e eu gosto de deixar a Giulia muito à vontade. Eu acho que você tem que deixar aí à vontade pra ela decidir, nada forçado”, disparou.

“Se ela escolher ir pra esse lado da música, que bom, vou passar pra ela todas as dificuldades que existem nesse mundo nosso, mas também se ela não quiser, se quiser partir pra um outro lado, a gente tá aqui como pai e como mãe pra poder apoiar”, concluiu.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: