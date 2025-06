Dadá resolve inovar e leva quitutes para as ruas do Pelô no São João

Às honras da casa são feitas pela própria Dadá - Foto: Jair Mendonça/ Ag. A TARDE

Uma das cozinheiras mais famosas de Salvador, quiçá do Brasil, Dadá, resolveu inovar. E neste São João, no Pelourinho, levou os quitutes do Sorriso da Dadá, restaurante o qual é proprietária, para servir na porta do estabelecimento, que fica na Rua Frei Vicente.

E não foi só isso. A própria Dadá estava lá para fazer às horas da casa. Além da tradicional feijoada, do caldo de sururu e do sarapatel, estão sendo servidos também no local, as comidas e bebidas típicas da época: mungunzá, canjica, bolo de aipim, bolo de carimã e quentão.

“Estou vendendo tudo, negão! Botando para quebrar”, comemorou a quituteira, em meio ao sorriso largo e contagiante.

O famoso sarapatel do Sorrido da Dadá | Foto: Jair Mendonça/ Ag. A TARDE

A farmacêutica Ana Paula Ferreira, 50 anos, é paulista, mas já mora em Salvador, há 20 anos. No Pelourinho para curtir a folia junina, se surpreendeu ao ver Dadá na porta do restaurante e, como não podia perder a oportunidade, parou para tomar um saboroso caldo de sururu e falar com Dadá.

“Maravilhoso! Eu já conheço [o tempero de Dadá] e, por isso, sempre volto. Foi surpresa encontrar ela aqui. Adorei, adorei! Já a abracei muito, já a beijei muito e agradeci”, disse a moça, entre risos.