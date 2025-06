No caminho do Subúrbio: público explica preferência por Paripe

Simone Antunes, Gabriela Moreira e Aiana Antunes - Foto: Laís Machado| Portal MASSA!

'Com uma década de festa, oSão João de Paripe teve início neste sábado, 21, na Praça Jorge Martins, principal do bairro. Reunindo grandes atrações neste período junino, como Solange Almeida e Nattanzinho Lima, o Subúrbio Ferroviário de Salvador se tornou uma opção de lazer para quem não tomou os caminhos do interior.

Com a praça cheia, o Grupo A TARDE buscou a opinião do público, que explicou a preferência pelo São João do bairro. Confira:

“Fiquei por aqui porque eu sempre curto aqui mesmo. É o melhor lugar, eu moro por aqui, não vou para lugar longe porque botaram aqui na nossa terra, então aqui estamos”, conta Jucilene Vilas Boas, moradora do bairro.

Jucilene Vilas Boas e Lucilene | Foto: Laís Machado| Portal MASSA!

Já sua amiga Lucilene, também fez questão de exaltar o orgulho do lugar que mora: "estou aqui porque é o melhor lugar. Paripe é minha terra, eu nasci e fui criada aqui em Paripe, então vir prestigiar a festa aqui na comunidade, melhor ainda, né?”, questionou.

Para os primos João Vínicius Souza e Dominique, que optaram pela praça para curtir o show de Nattanzinho Lima, a festa em Paripe é sinônimo de estar em casa.

“Eu preferi ficar em Paripe porque eu sou nascido e criado aqui, sei como aqui é lindo de ver, tudo o que acontece aqui, e por causa de Natanzinho Lima também, que é um cantor que eu venho acompanhando”, contou João.

João Vinicius Souza e Dominique | Foto: Laís Machado| Portal MASSA!

Dominique, que também investiu no look, contou que estava ansiosa desde a montagem do palco: “Eu quis ficar aqui porque eu moro ali na frente, vi todo mundo da organização e fiquei ansiosa pra poder participar do show”, finalizou.

Quem também optou por ficar em Paripe do que tomar os caminhos do interior, foram Simone Antunes e Aiana Antunes, mãe e filha. “Eu moro perto daqui, né? Também achei algumas atrações interessantes e achei diferente esse ano. Mais investimento”, disse Aiana.

Sua amiga Gabriela Moreira conta que esse ano não teve muita opção, mas conseguiu aproveitar a festa: “eu gosto dessa vibezinha de Paripe, lembra mais o interior”, disse a jovem.

Simone Antunes, mãe de Aiana, conta como curte a festa mesmo cuidando das jovens. “Eu sou a tia do rolê, né? Eu tenho que estar sempre junto, mas eu prefiro mais a calmaria. E aí, esse ano não deu para viajar. Já que a gente ficou por aqui, moramos no bairro, então, dá pra assistir daqui", concluiu.