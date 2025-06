Natanzinho Lima expõe relação com bebida: “parei mesmo”

Natanzinho Lima fala de sua relação com a bebida - Foto: Divulgação

Natanzinho Lima fez uma confissão inesperada sobre sua relação com a bebida alcoólica. Presente durante o São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições, o famoso revelou que costuma beber para se tranquilizar.

“Se eu parar de beber, eu fico cheio de problemas na cabeça. Eu gosto de beber que eu relaxo, né? Aí eu dei uma diminuída, mas quando chegou agora do dia 20 [de junho] pra cá, eu parei mesmo com álcool e tô só bebendo água”, disse ele durante a coletiva de imprensa.

O cantor ainda contou que precisou parar de beber para cuidar da voz durante a maratona de shows do São João em junho.

“Era pra eu ter parado de beber antes do São João, mas não consegui. Era pra parar antes de maio. Aí eu vim parar semana passada, mas tá dando certo”, disparou.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: