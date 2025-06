Casais de Paripe apostam em looks combinando para curtir o São João

Patrícia e Jéssica - Foto: Jaísa de Almeida

O São João da Bahia, além de trazer muito forró e dança, também é sinônimo de romance. Neste sábado, 21, primeiro dia dos festejos juninos no bairro de Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador, casais das mais variadas idades resolveram curtir o momento com looks combinando, mostrando que o amor também se veste a caráter.

Leandro e Ariana | Foto: Jaísa de Almeida

Ariana Braz e Leandro de Jesus foram um dos destaques da noite. O casal apostou em um look todo quadriculado e arrancou olhares do público. Apesar da produção ter sido decidida de última hora, Leandro entregou que o estilo foi uma escolha da namorada. “Na verdade, ela que é estilista, né? Ela que escolhe a roupa e tal”, disse ele.

Mesmo no improviso, a dupla garantiu que tudo saiu como planejado. “Foi de última hora? Foi. Mas, saiu do jeito que a gente queria, pelo menos”, contou Ariana.



Essa mesma sintonia apareceu nas roupas de Patrícia Dias e Jéssica Barreto, que estão juntas há 11 anos. Elas contaram que a ideia de usar roupas iguais partiu de Patrícia. Mas esse tipo de sintonia já é rotina entre elas. “Dessa vez fui eu que escolhi, mas ela sempre espera eu me arrumar pra copiar a cor ou o estilo. Esse ano eu fui lá e comprei logo as duas roupas iguais”, contaram.

Residentes do local há quatro anos, as duas garantem que a escolha por curtir a festa no bairro onde vivem não é por acaso. Segundo elas, já circularam por festas em outros lugares, mas garantem que nenhuma bate de frente com a de Paripe.



“O São João é tão bom e com atrações tão boas que a gente não vê necessidade de ir pra outro lugar. A gente mora aqui e, às vezes, a estrutura é até melhor do que em outro lugar. Já fomos pra outros lugares e foi ruim”, disseram.



Tomasiel e Tamara | Foto: Jaísa de Almeida

Tamara Demétrio e Tomasiel também marcaram presença com trajes parecidos, mas sem ter feito um acordo prévio. Juntos há 15 anos, eles contaram que a coincidência no look foi natural. “Ninguém teve ideia, tinha que pôr vestido mesmo e veio. É a sintonia de casal, aí um veste, o outro vê, gosta, tá tudo bem".