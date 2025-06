Cantora Walkyria Santos chora ao revelar problemas de saúde em show na Bahia

Walkyria usou as redes sociais para agradecer aos fãs da cidade pelo acolhimento - Foto: Divulgação

A cantora Walkyria Santos viveu uma noite de emoções intensas durante sua apresentação no São João de Macaúbas, no interior da Bahia, no último sábado, 21. Conhecida por sua trajetória de mais de 25 anos no forró eletrônico, a artista abriu o show desabafando sobre seu estado de saúde e a dificuldade de subir ao palco.

“Oi, gente! Primeiro, eu quero agradecer a paciência de vocês, o carinho, e dizer que eu não ia subir no palco, tava chorando lá, eu tava chorando agora no camarim. Mas acontece, nas estradas a gente fica doente, e é sobre isso. Mas vamos lá! Vamos cantar! Bora!”, disse Walkyria, sendo ovacionada pelo público presente.

A cantora, que ganhou destaque nacional como vocalista da banda Magníficos antes de seguir carreira solo, explicou que enfrentava problemas de saúde e que estava bastante abalada antes da apresentação.

Após o show em Macaúbas, Walkyria usou as redes sociais para agradecer aos fãs da cidade pelo acolhimento, mas também lamentou não conseguir cumprir a agenda prevista para o São João. O próximo show seria em Boquira, também no interior baiano, mas acabou sendo cancelado.

“Boquira, quero pedir perdão. Não vou conseguir realizar meu show”, escreveu a cantora em uma publicação. Walkyria ainda tranquilizou os fãs e demonstrou fé na recuperação: “Deus está comigo e vai restaurar meu canto”, finalizou.