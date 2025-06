São João no Parque: veja ordem e horários das atrações neste domingo - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O Parque de Exposições, em Salvador, recebe neste domingo, 22, mais uma noite de apresentações dentro da programação do São João da Bahia. A sequência de shows começa às 17h e segue até a madrugada, reunindo nomes de diferentes estilos musicais.

De acordo com a programação divulgada, quem abre a noite é Marquinhos Navais, seguido da banda Papazoni, às 18h, e do cantor Tayrone, às 19h10. As apresentações continuam com Mikael Santos, às 20h40, e Léo Santana, às 22h10.

Na sequência, sobem ao palco Gustavo Mioto, às 23h40, e Timbalada, às 1h10. A madrugada segue com Pagod'Art, às 2h40, e se encerra com Tarcísio do Acordeon, às 4h10.



Outros palcos

Vale lembrar que o São João no Pelourinho conta com diversos espaços e atrações diversas para todos os gostos e idades. Dentre eles o Largo Pedro Arcanjo, Terreiro de Jesus, Praça das Artes, Praça Tereza Batista, Praça da Sé e o Largo Quincas Berro.

