Belo rebate críticas no São João em Salvador: "Tem espaço pra todo mundo"

Artista afirmou que a festa junina é um espaço democrático - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Belo não poupou elogios à Bahia durante sua passagem pelo São João no Parque de Exposições, em Salvador, na madrugada deste domingo, 22.

Em conversa com o Portal A TARDE, durante sua visita à sala de imprensa, o artista afirmou que a festa junina é um espaço democrático e que o pagode merece estar presente na grade do evento que reúne o povo baiano.

“Eu acho que, ainda mais na Bahia, que sempre foi um celeiro de todos os gêneros. Eu tenho uma história tão bonita aqui, de mais de 30 anos, então estar aqui no São João, para mim... logicamente, a minha história toda aqui é uma festa”, disse ele.

“Tem muito forró, tem muito sertanejo, mas eu acho que o pagode está sempre presente. A minha música é romântica, e a representatividade do nosso povo periférico, do povo preto, é muito importante, ainda mais aqui na Bahia, que sempre me acolheu”, reforçou.

“Sempre fomos um grande celeiro de grandes músicos, grandes artistas, não só dos gêneros do São João, brega ou forró, mas também do axé, pagode, samba... Então, estou feliz em estar aqui hoje”, concluiu.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: