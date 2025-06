Agência atômica do Irã diz que ataques 'não interromperão' atividades

Agência de energia atômica do Irã condenou os ataques "bárbaros" dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb | AFP

A agência de energia atômica do Irã condenou os ataques "bárbaros" dos Estados Unidos às instalações nucleares no domingo, 22, sábado, 21, no Brasil, e afirmou que não vai interromper as atividades de energia nuclear.

"A Organização de Energia Atômica do Irã assegura à grande nação iraniana que, apesar das conspirações malignas dos inimigos", o Irã "não vai permitir que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional (nuclear), que é o resultado do sangue de mártires nucleares, seja interrompido", afirmou a agência em um comunicado publicado pela mídia estatal.