Criança cai de roda gigante durante São João no Parque de Exposições

Criança foi encaminhada para hospital - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma criança, que parece ser uma menina, ficou ferida, na noite desta sexta-feira, 21, após cair de uma roda gigante, durante o festejo de São João, no Parque de Exposições Dr. Juracy Oliveira, em Ipirá, a 101 km de Feira de Santana. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

De acordo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Ipirá, a criança não teve ferimentos graves, mas, mesmo assim, foi encaminhada ao posto de saúde montado no parque e depois foi transferida para um hospital. O órgão municipal não deu detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais é possível ver o exato momento em que a criança cai do equipamento. Nas imagens também aparece uma mulher tentando segurá-la. Pessoas que estão do lado de fora do brinquedo começaram a gritar.

A Prefeitura não informou se o brinquedo foi interditado ou se passou ou passará por perícia. Um pula-pula e um carrossel também fazem parte dos equipamentos do parque de diversões montado no Parque de Exposições de Ipirá. A festa no local, começou na sexta-feira, 20, dia do acidente, e vai até a segunda-feira, 23.