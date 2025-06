Forte no São João, artesanato baiano ganha stand especial no Parque de Exposições

- Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Típico da cultura local baiana, o artesanato tem um espaço reservado no São João do Parque de Exposições. Um stand da Casa Artesanato da Bahia, do Governo do Estado, está instalado no evento e conta com acessórios e produtos diversos.

De acordo com Weslen Moreira, coordenador da Casa Artesanato da Bahia, o espaço é um “pocket” da loja que funciona no Porto da Barra, em Salvador. “Esse é um espaço de promoção do artesanato da Bahia. A gente tem feito isso há três anos como uma forma de linkar o São João. São culturas populares fortes, a festa do São João, o forró e o artesanato. Esse aqui é um lounge, um espaço para a gente aparecer. Fora o palco, aqui é o lugar mais bonito do parque”, iniciou.

Ainda conforme o coordenador, um projeto da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) levou oficinas para confecção de acessórios de moda às artesãs do Quilombo Pitanga de Palmares, no município de Simões Filho. Esses itens, inclusive, ganharam uma visibilidade especial em um dos maiores palcos de moda do mundo: o São Paulo Fashion Week.

“Nós convidamos a marca Meninos Rei para dar uma formação para as artesãs junto com o nosso trabalho. Dois meses depois, toda essa produção feita por elas estava no São Paulo Fashion Week, desfilando com artistas da Globo. É muito emocionante quando você vê a materialização daquilo que você está fazendo. Nós levamos algumas delas. Elas choravam, elas diziam assim: ‘Eu não acredito’. Temos várias histórias, mas essa é a que mais me tocou”, detalhou Moreira.

| Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O stand da Casa Artesanato da Bahia representa o trabalho de 19 mil artesãos baianos, reunindo uma variedade diversa de produtos. Segundo Weslen Moreira, os preços em conta são um diferencial para atrair potenciais compradores.

Weslen Moreira | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

“Aqui você vai ter almofadas, acessórios de palha, de trançado, de crochê, vai ter cerâmica, vai ter couro. Aqui é uma pequena composta de tudo que tem. Você tem valores de R$ 10,00 a R$ 200,00. Não tem caro e nem barato, tem preço justo. Temos os brincos que Deborah Secco desfilou no SPFW e aqui custa R$ 70,00. Se colocasse uma etiqueta e fosse para outra loja, ia custar muito mais caro. Um mesmo produto numa loja de grife seria algo muito mais caro, eu tenho certeza”, garantiu.