São João ou Carnaval? Minitrios animam Pelourinho

Animação não faltou no Pelô, com o som dos mini trios - Foto: Jair Mendonça | AG. A TARDE

Quem veio ao Pelourinho pode ficar, inicialmente, com uma certa dúvida, afinal, é Carnaval ou São João? O motivo é que mini-trios animam as comemorações no Centro Histórico de Salvador, na noite deste sábado, 21.

Ao som de antigas canções, quem curtiu os festejos no Centro Histórico, acompanhou o som junino no modelo carnavalesco.

A pequena diferença é que os puxadores dos mini trios iam também junto ao povo durante o percurso, diferente do que acontece no Carnaval.

A programação do São João do Pelourinho se estende até a próxima terça-feira, 24.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do YouTube do Grupo A TARDE: