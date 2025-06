Fluminense vence de virada e assume a liderança do grupo

John Arias pelo Fluminense no Mundial de Clubes - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Em uma virada gigante, o Fluminense venceu o Ulsan HD, clube da Coreia do Sul que nunca venceu uma partida em Mundiais, por 4 a 2. Os times se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova York, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, e o Flu conseguiu a tranquilidade que queria para a classificação às oitavas.

De um lado, o clube brasileiro vinha de um empate sem gols contra o Borussia Dortmund, mas que deixou um gostinho de vitória pela superioridade clara em relação ao time alemão. Do outro o Ulsan vinha de uma perda para o Mamelodi Sundowns no primeiro jogo, saindo de campo na estreia no torneio perdendo de 1 a 0.

Com isso, o Ulsan, clube que participou três vezes de mundiais, jogou cinco jogos e perdeu todos, precisava vencer para ter chances reais de se classificar às oitavas. Com quatro gols para o Fluminense e dois para o Ulsan, o sonho dos coreanos deu lugar à esperança dos brasileiros para a próxima etapa. Agora, basta empatar para se classificar, assumindo a liderança do grupo com um gol de diferença em relação ao Borussia Dortmund.

O jogo

Desde o apito inicial, o jogo foi muito movimentado - o primeiro lance já resultou em um escanteio cobrado na marca do pênalti por Ganso, que mandou direto no goleiro do clube coreano. O rebote voltou para ele, mas Hyeon-Woo defendeu uma segunda vez.

Dali em diante, o Fluminense começou a ditar o ritmo de jogo, articulando lances que resultaram em uma boa chance de Serna, que mandou a bola direto na defesa do Ulsan, recuperou e quase mandou para o gol, chutando ao lado da trave.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, já eram oito finalizações sem sucesso para o Flu - até que uma delas entrou. Pelos pés do colombiano John Arias, uma cobrança de falta abriu o placar para o Fluminense no ângulo, colocando os tricolores à frente na partida.

Depois de mais alguns chutes a gol (ou a goleiro, que espalmou todos) de Gabriel Fuentes e Serna, acabou a vantagem do Fluminense. Aos 36 do primeiro tempo, Bojanic roubou a bola de Thiago Silva, e ela foi por Won-Sang até encontrar Lee Jin-Hyun, que mandou direto na rede de Fábio - primeira finalização, primeiro gol do Ulsan.

Com um Fluminense menos estruturado, os acréscimos trouxeram um lance triste para os tricolores. Livre na grande área, Um Won-Sang recebeu um cruzamento de Jin-Hyun e mandou de peixinho para dentro do gol, consagrando a virada dos coreanos na segunda finalização e segundo gol do Ulsan em campo.

A volta do intervalo não foi mais animadora. Com a defesa do Fluminense completamente bagunçada, o Ulsan encontrou espaços para mais uma finalização aos quatro minutos do segundo tempo, a primeira até então a não resultar em gol para os coreanos.

Tudo mudou, no entanto, aos 20 minutos do segundo tempo. Com a bola chegando pela esquerda nos pés de Kano, Nonato finalizou diretamente no gol - tudo igual no Metlife, e o sonho da virada cada vez mais próximo.

Demorou, mas chegou lá. Aos 37 do segundo tempo, um chute errado de Cano deu a sobra para Freytes, que marcou o primeiro gol da vida pelo Fluminense e conseguiu virar o placar.

Ainda dava para sacramentar a vitória - e Keno foi quem fez. Aos 46 do segundo tempo, nos acréscimos, uma bola de Arias encontrou a cabeça de Keno e foi direto para o gol, colocando o Flu na liderança do grupo e garantindo de vez os três pontos.

Ficha Técnica

Fluminense 4 x 2 Ulsan-HD - 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules e Ganso (Everaldo); Arias, Cano (Bernal) e Serna (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

Ulsan-HD: Jo Hyeon-Woo; Kang Sang-Woo (Choi Seok-Hyeon), Kim Young-Gwon, Trojak e Lee Jae-Ik (Lee Chung-Yong); Bojanic (Jung Woo-Young); Um Won-Sang (Lacava), Lee Jin-Hyun, Ko Seung-Beom (Heo Yool) e Ludwigson; Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon.

Local: Metlife Stadium, Nova York, Estados Unidos

Gols: John Arias aos 26 minutos do primeiro tempo, Lee Jin-Hyun aos 36 minutos do primeiro tempo, Um Won-Sang aos 47 minutos do primeiro tempo, Nonato aos 20 minutos do segundo tempo, Freytes aos 37 do segundo tempo e Keno aos 46 do segundo tempo.

Cartão Vermelho: Keno (Fluminense)

Arbitragem