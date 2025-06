Dupla Ba-Vi testa forças contra os brasileiros que brilham no Mundial

- Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os clubes brasileiros estão chocando o mundo ao enfrentar de igual para igual os europeus na Copa do Mundo de Clubes e, no auge da segunda rodada, ainda estão invictos na competição. Enquanto no cenário nacional, Bahia e Vitória já mediram forças com os representantes — Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras — e o retrospecto contra essas equipes na atual temporada revela dados curiosos.

O Esquadrão de Aço já enfrentou três dos quatro brasileiros 'mundialistas' em 2025 e reúne estatísticas positivas, já que o Tricolor venceu o Palmeiras no triunfo histórico no Allianz Parque, em São Paulo, por 1 a 0, e o Botafogo, pelo mesmo placar, na Arena Fonte Nova. As vitórias somadas à derrota para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, resulta em 66,7% de aproveitamento.

O Rubro-Negro, por outro lado, enfrentou dois dos representantes e acumula uma derrota e um empate — números mais modestos. O Vitória empatou em 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, e conquistou um bom resultado na briga contra o rebaixamento, mas perdeu para o Flamengo por 2 a 1, apesar de dificultar bastante o jogo para o clube carioca no Barradão. O retrospecto, portanto, indica um aproveitamento de 16,7%.

Antes do final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda encara o Fluminense, pela 19ª rodada, na Arena Fonte Nova, enquanto o Leão terá pela frente o Botafogo, no Nilton Santos, e o Palmeiras, no Barradão. As equipes ainda se enfrentarão no returno da competição nacional.

Confira a lista de jogos até o final da temporada:

Bahia:

09/08 – Fluminense – 19ª rodada – Arena Fonte Nova

27/09 – Palmeiras – Arena Fonte Nova

01/10 – Botafogo – Nilton Santos

16/10 – Flamengo – Arena Fonte Nova

Vitória:

15/07 – Botafogo – Nilton Santos

03/08 – Palmeiras – Barradão

23/08 – Flamengo – Maracanã

20/09 – Fluminense – Barradão

13/12 - Botafogo - Barradão

17/12 – Palmeiras – Allianz Parque

Invasão sul-americana

Dando orgulho para o seu povo, as equipes sul-americanas ainda estão invictas no Mundial de Clubes. Com a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, nesta sexta-feira, 20, os times da América do Sul agora somam seis triunfos, três empates e nenhuma derrota.

A história ainda pode continuar sendo escrita pelo Boca Juniors, que enfrenta o Bayern de Munique logo mais às 22h, pela 2ª rodada da competição, e pelo Fluminense, que encara o Ulsan HD, da Coreia do Sul, neste sábado, às 19h.