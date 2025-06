Com autoridade, Flamengo derrota o Chelsea pelo Mundial de Clubes

Bruno Henrique e Léo Pereira comemoram gol - Foto: David Ramos / Getty Images via AFP

Deu Brasil! O Flamengo conquistou uma vitória histórica diante do poderoso Chelsea, nesta sexta-feira, 20, pela Copa do Mundo de Clubes. Com direito a virada e grande atuação, o time carioca bateu os londrinos pelo placar de 3 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, o Chelsea saiu na frente com gol de Pedro Neto. Na segunda etapa, no entanto, o Flamengo embalou e marcou duas vezes entre os 17 e 20 minutos, com Bruno Henrique e Danilo. Aos 38, o jovem Wallace Yan fechou a conta.

Bruno Henrique marcou o gol de empate do Flamengo | Foto: Gilvan de Souza/CRF

Líder isolado do Grupo D, o Rubro-Negro sobe para 6 pontos na tabela e se coloca em ótima condição para avançar ao mata-mata do Mundial. O time carioca tem chance de classificação mesmo em caso de derrota na última rodada, mas garante vaga com um simples empate.

O time comandado por Filipe Luís encerra sua participação na fase de grupos na terça-feira, 24, às 22h, contra o Los Angeles FC. A partida acontece no Camping World Stadium, em Orlando.