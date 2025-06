Enquete: o Flamengo consegue vencer o Chelsea no Mundial de Clubes?

Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain campeão da Champions League, e deixou o Brasil inteiro em clima de "o impossível é possível". Nesta sexta-feira, 20, é a vez do Flamengo encarar seu europeu, enfrentando o Chelsea pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa no Lincoln Financial Field, às 15h.

Os dois vêm de boas estreias - enquanto o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0, o Chelsea ganhou do LAFC pelo mesmo placar. Agora, os dois dividem a liderança do grupo, definida no confronto trasmitido na televisão aberta pela TV Globo, na fechada pelo SporTV, e no streaming pela CazéTV.