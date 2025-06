Botafogo encerra jejum de 13 anos de sul-americanos contra europeus

Capitão Marlon Freitas e elenco do Botafogo comemoram a vitória contra o PSG - Foto: Vitor Silva / BFR

O Botafogo fez história na noite da última quarta-feira, 19, ao vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0, no Rose Bowl, nos Estados Unidos, em partida válida pela segunda rodada do Mundial de Clubes da FIFA. Mais do que os três pontos e a liderança no grupo, o triunfo encerrou um jejum de 13 anos de clubes sul-americanos sem vitórias contra times europeus na competição.

A última vez que isso havia ocorrido foi em 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea por 1 a 0 na decisão do Mundial, com gol do peruano Paolo Guerrero. Desde então, foram nove confrontos entre equipes da América do Sul e da Europa, todos sem vitória sul-americana, até o histórico triunfo botafoguense.

O time carioca repetiu a fórmula que consagrou outros campeões brasileiros no passado, com solidez defensiva, organização e eficiência no ataque. Igor Jesus marcou o gol da vitória, após assistência de Savarino, aos 35 minutos do primeiro tempo.

O técnico Renato Paiva destacou a importância histórica do feito, mas manteve a cautela.

“Para mim, enquanto treinador deste clube, cada vez que ganhamos um jogo, eu sei que eles ficam felizes. Mas depois há jogos especiais. Mesmo que não valha mais do que três pontos e que nem sequer estejamos classificados, temos que ter os pés bem fincados no chão. Obviamente, a nossa torcida hoje está muito orgulhosa. Isso, para mim, é histórico”, afirmou o treinador.

O resultado não só recoloca a América do Sul como protagonista no cenário mundial, como também deixa o Botafogo muito próximo da classificação para a próxima fase do torneio internacional. A equipe volta a campo na próxima rodada para enfrentar o Atlético de Madrid.

O tabu que caiu após 13 anos:

2012 – Corinthians 1 x 0 Chelsea

2014 – San Lorenzo 0 x 2 Real Madrid

2015 – River Plate 0 x 3 Barcelona

2017 – Grêmio 0 x 1 Real Madrid

2019 – Flamengo 0 x 1 Liverpool

2021 – Palmeiras 1 x 2 Chelsea

2023 – Fluminense 0 x 4 Manchester City

2025 – Palmeiras 0 x 0 Porto

2025 – Boca Juniors 2 x 2 Benfica

2025 – Botafogo 1 x 0 PSG ✔️