Copa do Mundo de Clubes: Brasileiros não vencem europeus há quase 13 anos

Última vitória brasileira diante de um clube europeu foi do Corinthians contra o Chelsea em 2012 - Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP

O futebol brasileiro segue perseguindo uma vitória que não vem há quase 13 anos contra clubes europeus em competições oficiais. Na última terça-feira, 18, o Fluminense empatou sem gols com o Borussia Dortmund, pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, e viu o incômodo jejum aumentar.

A última vez que um time brasileiro superou um europeu foi em 2012, na histórica final do Mundial de Clubes da FIFA, quando o Corinthians venceu o Chelsea por 1 a 0, gol de Paolo Guerrero, no Japão. Desde então, foram quatro derrotas em finais de Mundiais e, agora, um empate neste novo formato da Copa do Mundo de Clubes.

O tabu desde a temporada 2012:

2017: Real Madrid 1 x 0 Grêmio (final)

2019: Liverpool 1 x 0 Flamengo (final)

2021: Chelsea 2 x 1 Palmeiras (final)

2023: Manchester City 4 x 0 Fluminense (final)

2025: Palmeiras 0 x 0 Porto (fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes)

2025: Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund (fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes)



Tabu pode ser quebrado na fase de grupos

A nova Copa do Mundo de Clubes, que estreou neste formato em 2025, coloca frente a frente clubes de diferentes continentes já na fase de grupos, aumentando as chances de duelos entre brasileiros e europeus e, consequentemente, a possibilidade de o tabu cair antes mesmo das fases decisivas.

Os clubes brasileiros ainda terão outras oportunidades para, enfim, derrubar a escrita contra os europeus, e nem precisam esperar uma final para isso.

Ao longo da fase de grupos, Botafogo, Flamengo e Fluminense terão confrontos diretos contra gigantes do Velho Continente. O Palmeiras, por sua vez, só reencontrará um europeu caso avance às oitavas de final.

Próximos confrontos Brasil x Europa na Copa do Mundo de Clubes:

Botafogo x PSG — 19/06

Flamengo x Chelsea — 20/06

Botafogo x Atlético de Madrid — 23/06