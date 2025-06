Fluminense joga bem, mas empata sem gols com o Dortmund pelo Mundial

Árias foi um dos destaques do Fluminense na partida - Foto: Charly Triballeau/AFP

O Fluminense apresentou um desempenho bem convincente, mas esbarrou na definição das jogadas e por pouco não saiu vencedor contra o Borussia Dortmund. A estreia do time carioca na Copa do Mundo de Clubes, nesta terça-feira, 17, terminou em um empate sem gols, mas gerou esperança nos tricolores que sonham com a classificação ao mata-mata.

A partida foi realizada no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, com grande presença de torcedores do Fluminense. O time comandado por Renato Gaúcho, inclusive, saiu de campo aplaudido pelos presentes na arquibancada.

Com a presença do atacante Everaldo, ex-Bahia, entre os titulares, a equipe brasileira dominou a maior parte das ações e teve o dobro de finalizações do Dortmund. O camisa 9, inclusive, teve uma das melhores chances do jogo em uma jogada que também envolveu o uruguaio Canobbio.

Com um ponto somado para cada lado, Flu e Borussia aguardam o duelo entre Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns para saberem a classificação do Grupo F. Qualquer vencedor na outra partida da chave assume a liderança.

Agora, o Fluminense terá o Ulsan Hyundai como próximo adversário no Mundial. O jogo será realizado neste sábado, 21, às 19h, novamente no MetLife Stadium.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

Data e horário: 17 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

VAR: Shaun Evans (AUS)

Cartões amarelos: Bensebaini e Yan Couto (Dortmund) / Martinelli e Nonato (Fluminense)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Lima), Nonato (Baya) e Hércules; Arias, Cannobio (Serna) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton e Bensebaini; Ryerson (Yan Couto), Gross (Jobe Bellingham), Sabitzer (Chukwuemeka) e Svensson; Brandt (Bynoe-Gittens), Adeyemi (Nmecha) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.