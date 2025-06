Veja as novas cores oficiais do uniforme do Brasil na Copa do Mundo

Camisa vermelha da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução I X

A futura nova camisa da Seleção Brasileira vinha dando o que falar nas redes sociais, desde o surgimento do boato de que ela teria uma cor inédita. Nas especulações, apareceram diversas colorações, e entre elas, a vermelha, dividindo opiniões.

O novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, assumiu o cargo recentemente e já colocou a mão na massa - a liderança exigiu que o uniforme reserva do Brasil na Copa do Mundo de 2026 seja azul, sem inovações nas cores.

Assim, a camisa vermelha que o presidente anterior Ednaldo Rodrigues tinha aprovado foi negada, e a reserva voltará ao tradicional azul, de acordo com O Globo. A Nike já estava produzindo o modelo inovador, o que pode resultar na divulgação de imagens inéditas, mas não chegará a um lançamento oficial.

Agora com o novo plano de camisa, a paleta de cores foi definida, combinando as tonalidades “Old Royal", "Black" e o amarelo "P109C” da Pantone, segundo o site Mantos do Futebol. No layout, o azul royal será a cor principal, com detalhes no mesmo preto que estaria no modelo vermelho, e outros amarelos.

Paleta de cores do uniforme secundário | Foto: Reprodução I X

Já para o uniforme principal, a cor principal segue a clássica amarela, com mudanças nas complementares. As secundárias, nesse modelo, serão o verde "Light Menta" e o azul "Geody Teal", acompanhados de um azul mais claro no short, o "LT Photo Blue", com detalhes verdes e brancos.