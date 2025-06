Jornal espanhol rejeita Marquinhos como melhor zagueiro da Seleção

Alexsandro pelo Lille - Foto: Reprodução I X

Ancelotti liderou sua primeira Data Fifa à frente da Seleção Brasileira, e testou pela primeira vez a convocação montada por ele para o time. Entre surpresas e revelações, um nome chamou a atenção da imprensa internacional - Alexsandro, jogador do clube francês Lille.

Muito elogiado por jornais estrangeiros, o zagueiro deu o que falar na primeira convocação e primeira partida que disputou em solo brasileiro na vida, quando enfrentou o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e ajudou a garantir a classificação brasileira.

Com a carreira completamente construída na Europa, Alexsandro teve uma grata recepção ao chegar ao país onde nasceu, se tornando um dos focos do time de Ancelotti. O jogador de 25 anos desempenhou acima do esperado no jogo, aumentando suas chances de futuras convocações e estampando jornais pelo mundo.

Um deles foi o As, da Espanha, que nesta sexta-feira, 13, classificou o zagueiro como o melhor zagueiro do Brasil na Data Fifa, acima até mesmo de Marquinhos, zagueiro e capitão do campeão da Champions League Paris Saint-Germain.

"Carlo Ancelotti precisou de apenas dois jogos para encontrar uma alegria inesperada. Em meio a um período de transição e com deficiências óbvias em quase todas as linhas, um homem que não foi convidado para a festa surgiu como uma opção para ocupar o centro da defesa nas próximas competições do pentacampeão", afirmou o jornal.

"Alexsandro tem sido, sem dúvida, o melhor zagueiro do Brasil nesta janela classificatória sul-americana. Enquanto Marquinhos continua liderando a defesa, o zagueiro do Lille tem demonstrado força defensiva suficiente para garantir que os brasileiros terminassem esta rodada dupla sem sofrer nenhum gol", continuou a reportagem.

Carreira

Vindo da base do Flamengo, onde chegou a jogar com Vini Jr, o zagueiro do Lille foi recusado por vários clubes brasileiros, até que chegou ao futebol português, disputando a terceira divisão. Depois de defender Praiense, Amora e Chaves, em 2022, chegou ao Lille, clube francês que defende até hoje.

"A história de vida de Alexsandro, como a de muitos outros jogadores de futebol brasileiro, é uma jornada de autoaperfeiçoamento longe da família. O carioca teve que atravessar o Atlântico para avançar na carreira e ascender nas categorias de base do futebol português até chegar a um time da Liga dos Campeões, mas tudo fazia parte de um plano", contou o As.

A reportagem aposta ainda que, em breve, o zagueiro receberá propostas de clubes maiores, recebendo as alternativas que lhe faltaram no início da carreira.