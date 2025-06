Casemiro destaca atitude da Seleção: "Caminho para chegar bem ao Mundial"

Casemiro em ação durante a partida contra o Paraguai - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Uma das principais referências da Seleção Brasileira, Casemiro exaltou a atuação do Brasil após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na noite desta terça-feira, 10, na Neo Química Arena. O triunfo, que garantiu a vaga antecipada para a Copa do Mundo de 2026, foi classificado pelo volante como um reflexo direto da postura do grupo em campo.

“Total controle do jogo. Talvez ali no segundo tempo, uma ou outra perda de bola, mas foi um total, totalmente, controle do jogo. Acho que a evolução está sendo boa, a atitude está sendo incrível”, afirmou o camisa 5.

Para o volante do Manchester United, o diferencial da equipe tem sido o comprometimento em todos os setores, da defesa ao ataque.

“A atitude desde lá da frente até o goleiro está sendo incrível. E esse é o caminho, esse é o caminho para chegar bem ao Mundial”, reforçou.

Casemiro também refletiu sobre o contexto do novo ciclo. Ao lembrar que falta exatamente um ano para o início da Copa, ele comparou o atual projeto da Seleção com os dois ciclos anteriores, nos quais esteve presente desde o início.

“A gente, na verdade, está há um ano exatamente do início da Copa do Mundo. Você participou de outros dois ciclos que foram completos, com o mesmo técnico, planejamento longo, e os ciclos não terminaram como a gente gostaria. Esse é um pouco diferente. Ancelotti chegou com pouco tempo de trabalho”, comentou, antes de destacar a importância do técnico italiano.

“Bom, sempre dá para melhorar, mas eu gosto de dar ênfase sobre o treinador que nós temos. Temos um treinador de extrema competência, de extrema experiência. Já viveu milhares de jogos na sua carreira. Acho que nós temos que desfrutar do momento. Desfrutar do momento do treinador”, disse.

Mesmo reconhecendo que o tempo de preparação é curto, Casemiro acredita que o diferencial será a postura do grupo.

“Sabemos que não temos tempo, mas a gente sabe que no futebol pode acontecer de tudo. Então, acho que cabe a nós ter a atitude que estamos tendo. Acho que esse é o mais importante e uma das coisas que eu mais gostei na minha volta”, acrescentou.

Com mais de 70 jogos pela Seleção e presença em duas Copas do Mundo, o volante mostrou satisfação com o ambiente do grupo.

“A atitude está sendo incrível, de todos os jogadores, dos que não estão jogando, dos que estão jogando. Eu, em particular, sem dúvida, estou muito feliz. Principalmente feliz com essa atitude da equipe, porque esse é o caminho, esse é o mínimo que nós podemos fazer dentro de campo”, finalizou.

"Não há uma lista definitiva de 25, 26. Gostei muito da atitude, do compromisso e do ambiente que esses convocados trouxeram nessa primeira convocação”, finalizou.