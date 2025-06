Seleção Brasileira foca em logística e rivais fortes antes da Copa

O técnico Carlo Ancelotti quer amistosos com adversários de alto nível antes da Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Matematicamente garantida para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira começou a estruturar a reta final de sua preparação para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Em conjunto com a CBF, o técnico Carlo Ancelotti tem priorizado amistosos contra seleções de alto nível no ranking da Fifa, além de uma logística focada em eficiência e adaptação geográfica.

Fim das Eliminatórias e homenagens ao RS

O Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas em setembro, contra Chile e Bolívia. A partida diante dos chilenos estava prevista para ocorrer em Porto Alegre, com homenagens ao povo gaúcho após as enchentes que atingiram o estado em 2024, mas a ideia enfrenta entraves logísticos e de datas.

Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte surgem como alternativas. O Maracanã é o local preferido de Ancelotti, enquanto Brasília tem a vantagem de maior proximidade com La Paz, onde a Seleção enfrenta a Bolívia.

Amistosos com foco técnico e geográfico

A partir de outubro, o Brasil deve enfrentar seleções asiáticas, como Japão e Coreia do Sul. Em novembro, os amistosos serão contra seleções africanas, com jogos previstos para a Europa. A expectativa é aumentar o repertório tático enfrentando adversários de estilos variados.



Em 2026, com o encerramento das Eliminatórias europeias, o objetivo será medir forças com seleções europeias de elite, durante as datas Fifa.

Antes da estreia no Mundial, a comissão técnica ainda pretende agendar mais um ou dois amistosos contra equipes europeias de médio porte, já em solo norte-americano.

Orlando pode ser a base principal

A preparação final nos Estados Unidos já tem um destino favorito: Orlando, na Flórida, que deve ser reutilizada após ter abrigado a delegação durante a Copa América. A CBF também planeja montar duas bases alternativas, uma na costa leste e outra na costa oeste, a depender do sorteio dos grupos e das cidades-sede.