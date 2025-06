Após vitórias, Brasil sobe para 4º lugar no ranking feminino da Fifa

Seleção Brasileira Feminina tem crescimento expressivo no ranking da Fifa - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, 12, a nova atualização do ranking mundial de seleções femininas, e o Brasil foi o grande destaque da lista. A Seleção subiu quatro posições, saindo da 8ª para a 4ª colocação, o que confirma o seu melhor desempenho desde dezembro de 2013.

A escalada brasileira foi impulsionada pelas vitórias expressivas sobre Estados Unidos e Japão, consideradas duas potências do futebol feminino. No último mês, o time comandado por Arthur Elias venceu as norte-americanas por 2 a 1, de virada, em San José (EUA), encerrando um tabu histórico contra a seleção líder do ranking mundial jogando em solo adversário. Amanda Gutierres marcou o gol da virada no PayPal Park.

Na sequência, o Brasil também superou o Japão duas vezes em solo brasileiro. O primeiro confronto venceu por 3 a 1 na Neo Química Arena (SP) e 2 a 1 no segundo amistoso, disputado no início de junho. As nipônicas, que estavam à frente do Brasil, caíram para a 7ª colocação.

Com os resultados, a Seleção Brasileira chegou a 2.004,31 pontos, somando 26,92 em relação ao ranking anterior, o maior ganho entre todas as seleções na atualização mais recente.

A liderança do ranking feminino segue com os Estados Unidos, seguidos por Alemanha e Suécia.