Brasil vira sobre o Japão e vence com golaço de estreante

Brasil vence Japão com virada e golaço de Jhonson - Foto: Livia Villas Boas / CBF

A Seleção Brasileira feminina venceu o Japão por 2 a 1, de virada, em amistoso internacional realizado nesta segunda-feira, 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, diante de 8.412 torcedores.

A partida, marcada por muita movimentação e chances para os dois lados, faz parte da preparação da equipe comandada por Arthur Elias para a Copa América Feminina, que acontecerá em julho, no Equador.

O jogo

Após um primeiro tempo de domínio japonês, com direito a bola na trave e grandes defesas da goleira Lorena, o Japão abriu o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa. Fujino encontrou Seike livre na área, que finalizou firme para fazer 1 a 0.

Mas a resposta brasileira foi rápida: aos 8 minutos, após cobrança de escanteio de Duda Sampaio, a defensora Ishikawa desviou contra o próprio gol, empatando o duelo.

O gol deu novo ânimo à Seleção, que passou a controlar mais as ações ofensivas. O Japão ainda levou perigo, novamente com Seike, que acertou a trave brasileira aos 13 minutos. No entanto, foi o Brasil que mostrou mais eficiência.

A virada veio aos 33 minutos, em um contra-ataque veloz puxado por Kerolin. Ela encontrou a estreante Jhonson, que recebeu em profundidade, percebeu a goleira Yamashita adiantada e marcou com categoria, encobrindo a adversária: 2 a 1. Um golaço que selou a vitória brasileira e marcou a estreia de forma brilhante da atacante.

Próximo duelo

Agora, o Brasil se prepara para o último compromisso antes da Copa América. A equipe enfrenta a França em amistoso no dia 27 de junho, na cidade de Grenoble.