Ancelotti estreia na Seleção com dilema sobre capitão

Capitão da Seleção: veja quem Ancelotti deve escolher - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Carlo Ancelotti fará sua aguardada estreia no comando da Seleção Brasileira na próxima quinta-feira, 5, diante do Equador, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa. E já em seu primeiro desafio, o treinador terá de tomar uma decisão crucial: quem usará a braçadeira de capitão na reta final da caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026?

Dois nomes estão no centro dessa disputa: Marquinhos e Casemiro. O zagueiro do Paris Saint-Germain é o atual capitão da equipe e um dos pilares da defesa. Dono de um currículo vitorioso, ele levantou recentemente a taça da Liga dos Campeões como capitão do PSG, além de somar conquistas importantes com a Seleção, como a Copa América e os Jogos Olímpicos. Querido internamente, Marquinhos tem liderança reconhecida e é quem carrega hoje a faixa.

Por outro lado, Casemiro conta com um trunfo forte: seu relacionamento direto e duradouro com Ancelotti. A conexão entre os dois começou na temporada 2013/14, quando o volante ainda dava os primeiros passos no Real Madrid e o treinador vivia sua primeira passagem pelo clube espanhol. Mesmo sem ser titular naquele momento, o brasileiro já chamava a atenção do técnico por sua postura em campo.

O vínculo se intensificou no reencontro na temporada 2021/22. Sob o comando de Ancelotti, Casemiro foi peça central nas conquistas do Campeonato Espanhol, da Supercopa e da Champions League. Mas foi fora das quatro linhas que o volante protagonizou um gesto simbólico. Antes do confronto decisivo contra o Manchester City pela semifinal da Champions, em 2022, ele viajou com o grupo mesmo lesionado, atendendo a um pedido pessoal do técnico.

“Foi para ser a presença de liderança e experiência que o elenco precisava naquele momento”, revelaram pessoas próximas à delegação. A atitude foi vista internamente como um ato de lealdade e respeito.

Ancelotti, inclusive, tentou convencer Casemiro a permanecer no Real Madrid antes de sua transferência para o Manchester United. A relação de confiança entre os dois se manteve mesmo após a separação, com conversas frequentes — especialmente durante as tratativas do treinador com a CBF para assumir a Seleção Brasileira.

Ainda que o volante tenha respaldo e seja homem de confiança do comandante, a tendência é que Marquinhos continue como capitão. Mas a escolha oficial deve ser revelada apenas momentos antes do duelo contra os equatorianos.