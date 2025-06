Saiba como foi o primeiro treino de Ancelotti na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira oficialmente começou. Com a presença de 20 jogadores, a Amarelinha fez o primeiro treinamento sob comando do treinador italiano na tarde desta segunda-feira, 2, e deu início aos trabalhos voltados para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Nas atividades no CT Joaquim Grava, em São Paulo, apenas os jogadores que disputaram a final da UEFA Champions League não estiveram presentes, com os zagueiros Beraldo e Marquinhos, do PSG, descansando no hotel onde o Brasil está concentrado, e o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão, que se apresentará nesta noite.

Do restante dos jogadores convocados, apenas Estêvão, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Alex Sandro permanceram na academia e não integraram as atividades no gramado. Para completar, cinco atletas das categorias de base do Corinthians treinaram junto com o grupo: o zagueiro Gama, os laterais Denner e Gustavo e os meio-campistas Dieguinho e Luiz Gustavo Bahia.

A delegação da Seleção Brasileira viaja às 16h rumo à cidade de Guayaquil, no Equador, palco do Monumental Isidro Romero Carbo, estádio do jogo diante dos equatorianos, às 20h da próxima quinta-feira, 5, pela 15ª rodada da competição.