Seleção Brasileira busca garantir vagas nas Eliminatórias para a Copa de 2026

Carlo Ancelotti ao lado do preparador de goleiros Claudio Taffarel - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico da Seleção Brasileira, a equipe canarinha entra em campo nesta Data Fifa com uma missão clara: garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Os jogos contra Equador, fora de casa, e Paraguai, na Neo Química Arena, podem carimbar o passaporte da Seleção ainda nesta rodada dupla das Eliminatórias.

Com 21 pontos somados em 14 jogos, o Brasil ocupa atualmente a 4ª posição, dentro da zona de classificação direta. A equipe precisa vencer os dois compromissos, nesta quinta-feira, 5, às 20h, em Guayaquil, e terça-feira, 10, às 21h45, em São Paulo, para chegar a 27 pontos, o que assegura ao menos a vaga na repescagem.

Cálculos e cenários

A conta da comissão técnica é simples: vencendo as duas partidas, o Brasil não poderá mais ser alcançado pela Bolívia, 8ª colocada com 14 pontos, que só pode chegar a 26. A vaga direta também pode ser confirmada nesta Data Fifa, caso a Venezuela, que soma 15 pontos, não vença os dois jogos que tem pela frente, contra Bolívia e Uruguai.

Dessa forma, a equipe de Ancelotti poderia usar as rodadas finais contra Chile (em casa) e Bolívia (fora) com mais tranquilidade, focando em testes táticos e rodagem do elenco brasileiro.

Início do ciclo de Carlo Ancelotti

O trabalho de Ancelotti teve início oficial nesta segunda-feira, 2, com o primeiro treino no CT do Corinthians. A comissão técnica destaca o carisma do treinador e sua rápida adaptação ao ambiente da Seleção. A ideia é implementar aos poucos sua filosofia de jogo, com ênfase em equilíbrio tático, posse de bola e aproveitamento ofensivo.

Apesar da expectativa, o momento exige resultados. Garantir a vaga agora significa evitar pressões desnecessárias no fim das Eliminatórias, especialmente com o último confronto sendo em altitude, fora de casa, contra a Bolívia.