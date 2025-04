Seleção brasileira feminina vence EUA e encerra jejum de 10 anos

Kerolin marcou gol de empate da seleção brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A seleção brasileira feminina de futebol encerrou um jejum de 10 anos e venceu os Estados Unidos na partida disputada em San José, na Califórnia, na madrugada desta quarta-feira, 9, por 2 a 1. Essa foi a primeira vitória do Brasil na casa das rivais norte-americanas em amistoso preparatório para a Copa América.

O triunfo só veio nos instantes finais do jogo. Catarina Macário abriu o placar logo no primeiro minuto, mas Kerolin igualou antes do intervalo, e a seleção brasileira dominou a segunda etapa até chegar à vitória nos acréscimos. Amanda Gutierres, aos 49 minutos do segundo tempo, deixou o seu gol e garantiu a vitória da seleção.



A última vitória sobre os EUA tinha acontecido em dezembro de 2014, um 3 a 2 com hat-trick de Marta no Torneio de Brasília. Até esta terça, os EUA vinham de nove vitórias seguidas sobre o Brasil, incluindo as decisões da Copa Ouro da Concacaf e dos Jogos Olímpicos de Paris, ambas em 2024 e pelo mesmo placar (1 a 0). O triunfo em San José é apenas o quinto do Brasil sobre as rivais em 44 jogos. Os EUA venceram 34 e houve cinco empates.

O Brasil ainda termina a data Fifa com um saldo de uma vitória e uma derrota. No primeiro amistoso entre as equipes, no último sábado, 5, o Brasil tinha sido derrotado por 2 a 0 no Sofi Stadium.