Por falhas, CBF afasta árbitros de duas partidas do Brasileirão

Árbitro Marcelo de Lima Henrique (centro) e sua equipe foram afastados preventivamente pela CBF - Foto: Lucas Bubols / Cruzeiro

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu afastar as equipes de arbitragem das partidas entre Internacional x Cruzeiro e Sport x Palmeiras, válidos pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ação também é aplicada aos profissionais que trabalharam na cabine do VAR.

O motivo das decisões ocorreram por conta de dois lances polêmicos: a expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, no Beira Rio, em Porto Alegre, e um pênalti marcado a favor do Palmeiras, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

A comissão agiu fundamentado no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que confirmou as decisões equivocadas por parte dos árbitros nos dois jogos. Os profissionais passarão por treinamento para evitar equívocos.

“Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do CCEI, houve equívocos”, disse Rodrigo Cintra, coordenador geral da comissão de arbitragem da CBF.

Confira quais foram os árbitros de campo e VAR afastados:

Internacional x Cruzeiro

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda (CE)

VAR: Daiane Muniz

AVAR: Amanda Matias

Motivo: Expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Sport x Palmeiras

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho (PB)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

Motivo: Marcação de pênalti para o Palmeiras