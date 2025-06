Confusão marca embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes nos EUA

Torcedores do Flamengo durante o embarque do clube para o Mundial da Fifa nos EUA - Foto: Reprodução / X / @ColunadoFla

O embarque da delegação do Flamengo rumo aos Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, foi marcado por confusão na noite da última quarta-feira, 11, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

A mobilização da torcida começou cedo, com o tradicional AeroFla ganhando força a partir das 18h30. A prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito tanto nos arredores do aeroporto quanto no Ninho do Urubu, onde ocorreu a concentração inicial dos torcedores.

Mas a recepção calorosa rapidamente deu lugar a um tumulto. A chegada do elenco rubro-negro ao terminal foi cercada por protestos, especialmente direcionados ao volante Gerson, que deve deixar o clube após o torneio rumo ao Zenit, da Rússia. Em meio à indignação, torcedores exibiram notas falsas de R$ 3 com críticas ao jogador.

Protesto da torcida do Flamengo contra Gerson no AeroFla:



“Ô, Gerson, vai se f****, o meu Flamengo não precisa de você!”



🎥 @flazoeiro_ pic.twitter.com/A23r5uq6ay — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 12, 2025

A situação saiu do controle por volta das 21h30, quando alguns torcedores conseguiram subir no ônibus da delegação. A Polícia Militar reagiu com gás de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha, provocando correria e dispersão nas imediações do aeroporto.



Apesar do confronto, o ambiente também contou com manifestações de apoio ao elenco, que embarca como representante brasileiro no torneio. O Flamengo é o último clube do país a seguir para os EUA.

A delegação desembarca em Atlantic City, Nova Jersey, às 7h45 (horário local). O primeiro treinamento está agendado já para esta quinta-feira, 12, na Stockton University, que será a base do clube nas duas primeiras rodadas do torneio.

A estreia rubro-negra será na próxima segunda-feira, 16, às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia.