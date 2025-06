Série D: Juazeirense vence o Lagarto e segue na briga pelo acesso

Juazeirense venceu o Lagarto - Foto: Divulgação | Juazeirense

Em duelo direto pelo G-4 do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, a Juazeirense levou a melhor sobre o Lagarto e venceu por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 11, no Adauto Moraes, em Juazeiro. Com um gol nos acréscimos, o Cancão de Fogo voltou à zona de classificação para a próxima fase da competição.

O time baiano abriu o placar no início do segundo tempo, com Guilherme Silveira. No entanto, a resposta dos sergipanos foi imediata: três minutos depois, Lucas Henrique empatou para o Lagarto. A partida seguiu equilibrada até os minutos finais, quando João Vitor, já nos acréscimos, balançou as redes e garantiu o triunfo da Juazeirense.

Com o resultado, a equipe comandada por Carlos Rabello chegou aos 14 pontos e reassumiu a quarta colocação do grupo, ultrapassando justamente o Lagarto, que estacionou nos 11 pontos e caiu para o quinto lugar.

Na próxima rodada, a Juazeirense encara o Penedense fora de casa, no domingo, 15, às 16h. Já o Lagarto recebe o Jequié na segunda-feira, 16, às 19h30, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Sergipe.