Vitória anuncia que não venderá mais ingressos físicos; saiba mais

Imagem ilustrativa

O Vitória anunciou o fim da venda de ingressos físicos para todas as partidas no Barradão. Agora, as entradas serão vendidas somente por meios digitais, seja para o sócio ou o torcedor não associado. A novidade, inclusive, já está valendo para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece nesta próxima quinta-feira, 12.

O rubro-negro que tiver adquirido ingressos nos pontos de venda físicos receberão um e-mail para cadastrar a facial. Assim, o torcedor terá que vincular a entrada ao cadastro para ter acesso ao estádio.

— EC Vitória (@ECVitoria) June 11, 2025

O Leão da Barra orienta os torcedores a realizarem o cadastramento facial na plataforma Ingresso SA, responsável pela comercialização on-line dos bilhetes. É recomendado que esse processo seja feito com antecedência para evitar qualquer tipo de transtorno.

Junto com o anúncio da medida, o Vitória disponibilizou um vídeo tutorial que ensina, passo a passo, como efetuar o cadastro e adquirir ingressos pelo novo sistema digital.