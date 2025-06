Vitória x Cruzeiro: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O último gás antes das férias, o último jogo antes da pausa do Brasileirão - nesta quinta-feira, 12, o Vitória encara o Cruzeiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h no Barradão, em Salvador, e pode evitar a zona de rebaixamento e encerrar a sequência de três jogos sem vencer que o Leão da Barra vem enfrentando no campeonato.

Até aqui, o Vitória acumulou 10 pontos em 11 rodadas, ocupando a 16ª posição da tabela, primeira fora do Z-4, enquanto o Cruzeiro conseguiu 23 pontos e está em segundo lugar no Brasileirão, atrás apenas do líder Flamengo.

No torneio, o Vitória vem de um zero a zero contra o Corinthians, uma perda por 1 a 0 para o Santos e uma derrota no último Ba-Vi por 2 a 1. A Raposa, por sua vez, venceu o Palmeiras por 1 a 0 no último domingo, 1, tendo vencido o Fortaleza na rodada anterior.

Transmissão

A partida será transmitida na TV fechada pelo SporTV e online pelo streaming Premiere.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem