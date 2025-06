Vitória tenta quebrar tabu contra o Cruzeiro no Brasileirão; Saiba última vez que o Leão venceu

Vitória x Cruzeiro no Barradão, pelo Brasileirão de 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Próximo adversário no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem sido uma verdadeira pedra no sapato do Vitória. Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o Leão da Barra venceu apenas dois, empatou seis e perdeu em 12 oportunidades. O aproveitamento neste recorte é de somente 20%.

Pensando apenas em jogos válidos pela Série A do Brasileirão, o Vitória não derrota o Cruzeiro há quase 15 anos. Uma das duas partidas vencidas pelo Rubro-Negro neste recorte aconteceu na Série B de 2021.

Últimas 20 partidas entre Vitória e Cruzeiro

Vitória 2 x 2 Cruzeiro - Brasileirão 2024

Cruzeiro 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2024

Vitória 3 x 0 Cruzeiro - Série B 2021

Cruzeiro 2 x 2 Vitória - Série B 2021

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - Série B 2020

Cruzeiro 1 x 0 Vitória - Série B 2020

Cruzeiro 3 x 0 Vitória - Brasileirão 2018

Vitória 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2018

Vitória 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2017

Cruzeiro 0 x 0 Vitória - Brasileirão 2017

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2016

Cruzeiro 2 x 1 Vitória - Copa do Brasil 2016

Vitória 1 x 2 Cruzeiro - Copa do Brasil 2016

Cruzeiro 2 x 2 Vitória - Brasileirão 2016

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2014

Cruzeiro 3 x 1 Vitória - Brasileirão 2014

Vitória 1 x 3 Cruzeiro - Brasileirão 2013

Cruzeiro 5 x 1 Vitória - Brasileirão 2013

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2010

Cruzeiro 0 x 1 Vitória - Brasileirão 2010

O último duelo entre Leão e Raposa foi válido pelo returno do Brasileirão de 2024, um polêmico empate por 2 a 2, no Barradão, que foi marcado por um gol irregular da equipe mineira. A partida do primeiro turno, por outro lado, terminou em derrota do Rubro-Negro por 3 a 1 no Mineirão, na reta final da passagem do técnico Léo Condé.

Cruzeiro x Vitória no Mineirão, pelo Brasileirão de 2024 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Nesta próxima quinta-feira, 12, o Vitória tem a chance de melhorar seu retrospecto contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam novamente no Estádio Manoel Barradas, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.