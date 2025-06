Vitória conta com sete ex-cruzeirenses no atual elenco; confira

Ex-Cruzeiro, Edu deve ser titular contra a Raposa pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De olho na reação no Brasileirão, o Vitória intensifica a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 12, no Barradão, às 19h, pela 12ª rodada. Em busca dos três pontos diante da torcida, o time baiano aposta não apenas no fator casa, mas também na famosa “lei do ex”, já que o elenco do rubro-negro conta com sete jogadores com passagem pela equipe mineira.

Dois deles, inclusive, podem voltar a ser relacionados justamente contra o ex-clube. Casos do volante Willian Oliveira, campeão da Série B pelo Cruzeiro em 2022, e do lateral-direito Raúl Cáceres, que defendeu a Raposa entre 2020 e 2021. Ambos estavam entregues ao departamento médico, mas vêm avançando na recuperação e são considerados reforços prováveis para o técnico Thiago Carpini.



Além da dupla, o elenco rubro-negro tem ainda o goleiro Gabriel, os zagueiros Edu e Néris, e os atacantes Erick e Renato Kayzer, todos com passagens recentes pela Toca da Raposa.

Rubro-negro baiano tem desfalques importantes

Apesar dos possíveis retornos, Carpini terá baixas importantes para o confronto. Estão fora por suspensão o zagueiro Lucas Halter, o volante Ricardo Ryller e o atacante Janderson, todos punidos com o terceiro cartão amarelo. Já Néris, outro que também vestiu a camisa celeste, segue em tratamento de uma lesão muscular e não se recuperou a tempo.

A partida é vista como decisiva pelo clube, por conta da pausa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação, com 10 pontos somados.