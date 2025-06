Enquete: o Vitória consegue ficar fora do Z-4 na pausa do Brasileirão?

Torcida do Leão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A pausa do Brasileirão está se aproximando, e o Vitória tem uma última chance de se distanciar da zona de rebaixamento e encerrar a sequência de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro, atual segundo colocado, no jogo desta quinta-feira, 12, às 19h, em casa, no Barradão.

Até aqui, o Vitória acumulou 10 pontos em 11 rodadas, ocupando a 16ª posição da tabela, primeira fora do Z-4, enquanto o Cruzeiro conseguiu 23 pontos e está em segundo lugar no Brasileirão, atrás apenas do líder Flamengo.

Além disso, o Rubro-Negro entra em campo com a missão de quebrar o tabu contra o Cruzeiro, time que já está há quase 15 anos sem perder para o Vitória em confrontos diretos.