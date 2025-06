O Vitória vai vencer o Cruzeiro? Saiba o que dizem as IAs

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Nesta quinta-feira, 12, Vitória e Cruzeiro se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão, com o Rubro-Negro tentando evitar voltar para a zona de rebaixamento. A bola rola no Barradão às 19h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, as coisas não darão certo para o Leão da Barra, com o Cruzeiro vencendo por 2 a 1. "O Vitória está oscilante na zona de recuperação e ainda busca se distanciar do Z-4 com instabilidades, sobretudo no ataque", analisou.

"O Cruzeiro vive fase de reconstrução sob Leonardo Jardim, com bons resultados, apesar de oscilar como visitante. O Vitória tende a jogar fechado, explorando contra‑ataques e bola parada, já que enfrenta time mais técnico", continuou.

Para a IA, o jogo será equilibrado: "O Cruzeiro fica apoiado em seu sistema defensivo sólido e efetividade em chutes vivos. A expectativa é por um duelo tenso, com equilíbrio no meio‑campo e pouca criação clara".

"O Cruzeiro, com elenco superior e melhor fase técnica, deve impor seu estilo, mesmo em campo adversário. O Vitória pode marcar, especialmente em jogadas individuais ou escanteios. O Cruzeiro abre vantagem, sofre reação, mas segura o jogo com um segundo gol", finalizou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o placar é mais magro, marcando 1 a 0, mas também com vitória da Raposa. "O Cruzeiro tem um desempenho recente irregular, mas ainda é um dos times mais fortes da competição. O Vitória, por outro lado, precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento", avaliou.

"O jogo promete ser disputado, com o Cruzeiro buscando manter sua boa forma e o Vitória lutando para se recuperar e evitar o rebaixamento", completou.