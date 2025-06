Sem jogar na data Fifa, Lucho reforça o Bahia contra o Bragantino

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a Seleção do Uruguai, o atacante Luciano Rodríguez, do Bahia, encerrou a data Fifa sem sequer ser relacionado para os jogos contra Paraguai e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador foi um dos seis atletas liberados horas antes da vitória sobre os venezuelanos, já que não estiveram entre os listados.

Voltando o foco ao Tricolor, Lucho desembarcou no Brasil na tarde desta quinta-feira, 11, e vai se juntar à delegação para ficar à disposição do técnico Rogério Ceni no jogo contra o RB Bragantino, às 19h desta quita-feira, 12, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada por João Gabriel Leiro e confirmada pelo Portal A TARDE.

Há mais de dois meses sem marcar gols, o uruguaio acumula uma sequência de 18 jogos sem balançar as redes atuando como centroavante. Após revelar que quer ser utilizado como ponta, o técnico Rogério Ceni afirmou que vai trabalhar junto com ele nessa função de lado de campo, para recuperar a confiança do atleta.

"Acho que tá faltando um pouquinho de confiança. Mas, como ele falou comigo, eu já tinha falado pra ele que nessa volta da parada, que nós poderíamos ter duas semanas de treinamento, que nós poderíamos investir no que ele se sente à vontade hoje. Eu só acho que o torcedor pediu a entrada dele justamente pela posição de 9, que ele fez os gols. Mas vamos tentar o máximo por ele: colocar ele pra trabalhar nessa função de lado de campo e tentar achar ele", afirmou o comandante.



A mudança de posição, entretanto, deve acontecer após a pausa do Super Mundial de Clubes, já que a ideia do comandante tricolor é investir mais em Lucho no longo período de treinamentos. Desde o triunfo sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o Luciano Rodríguez não treinou com Ceni no Bahia por causa da data Fifa.

Sem Lucho em campo, o Uruguai perdeu por 2 a 0 para o Paraguai, no primeiro jogo, mas venceu a Venezuela pelo mesmo placar e encaminhou a vaga para a Copa do Mundo de 2026.