O Bahia vai vencer o RB Bragantino? Saiba o que dizem as IAs

Kaiky pelo Bahia no Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Nesta quinta-feira, 12, Bahia e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 12ª rodada do Brasileirão, com o Tricolor tentando garantir a vaga no G-6 antes da pausa do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio Cícero de Souza Marques às 19h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão de Aço por 2 a 1, quebrando o tabu de 35 anos sem vencer o Massa Bruta na casa deles. "O Bahia tem desempenho irregular no Brasileirão, mas apresenta reação sob Rogério Ceni. O Bragantino vive fase oscilante", analisou.

"A expectativa é de um jogo aberto, com chances para os dois lados. O Bragantino pode surpreender, mas deve sofrer com a pressão adversária e desgaste. Os gols devem acontecer no segundo tempo, especialmente entre 70'–90', seguindo o padrão do Bahia", completou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, vai dar Red Bull: "O Red Bull Bragantino está em boa fase e busca assumir a liderança do torneio. O time paulista tem um histórico favorável em casa contra o Bahia", avaliou.

"O Bahia, por outro lado, precisa se recuperar após oscilações recentes no Campeonato Brasileiro. O jogo promete ser disputado, com o Red Bull Bragantino buscando manter sua boa forma e o Bahia lutando para se recuperar", finalizou.