Bahia encerra preparação para duelo de seis pontos no G-6 da Série A

Bahia encerra preparação e deve ter força máxima contra o Bragantino - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia finalizou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 11. Para o duelo contra a equipe paulista, marcado para às 19h desta quinta-feira, 12, no Estádio Cícero de Souza Marques, a equipe comandada por Rogério Ceni deve ir com força máxima para encerrar o primeiro semestre da temporada no G-6 do Campeonato Brasileiro.

O volante Rezende e o lateral esquerdo Iago Borduchi novamente treinaram com o grupo e devem viajar com o restante da delegação tricolor. O volante Erick e o zagueiro Kanu permaneceram em tratamento no Departamento Médico.

O treino

Na manhã desta quarta-feira, ainda no CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni comandou a última atividade antes da viagem para Bragança Paulista. O treinador separou o grupo em dois times após um aquecimento técnico e físico.

A atividade de hoje foi dividida em estações. A comissão técnica traçou um trajeto para que cada atleta, dentro de cada time, tocasse a bola para os companheiros dentro do espaço indicado. O último a receber a bola, em uma área, precisava conduzir até o outro lado do campo. Em caso de erro de passe, a atividade reiniciava.

Em seguida, depois de uma nova separação das equipes, o comandante tricolor promoveu uma trabalho técnico em espaço reduzido. Já no final da atividade, alguns jogadores aprimoraram finalizações na entrada da grande área.