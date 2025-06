Com dois jogadores a menos, Pivetes de Aço perdem para o Fortaleza

Esquadrãozinho segue fora da zona de classificação após derrota para o Fortaleza - Foto: Divulgação / EC Bahia

Jogando fora de casa, e com dois jogadores a menos, o Bahia foi derrotado pelo Fortaleza na tarde desta terça-feira, 10, no CT Ribamar Bezerra, na capital cearense. Em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20, os Pivetes de Aço perderam por 1 a 0 e seguem fora da zona de classificação para a fase final da competição.

Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase, a equipe Sub-20 do Esquadrão ocupa a 10ª posição do certame, com 16 pontos na tabela, dois a menos que o América-MG, primeiro clube dentro da zona de classificação, mas com um jogo a menos que o Tricolor de Aço. A partida entre Fortaleza e Bahia abriu a rodada.

O jogo

A equipe comandada por Leonardo Galbes foi à campo com: Victor; Roger Ruan, Gerald, Ruan Victor e Daniel Lima; Anthony, Pedrinho, Lucyan e David Martins; Gustavo Ulguim e Juninho. Enquanto esteve com os onze atletas em campo, o Bahia comandou as ações do jogo, criando as melhores oportunidades para tirar o zero do placar.

Contudo, após a expulsão de Gustavo Ulguim ainda no primeiro tempo, a boa partida dos Pivetes de Aço começou a ruir, e a segunda expulsão tricolor, desta vez de Lucyan, no início da segunda etapa, dificultou ainda mais a situação do Bahia na partida. Com dois atletas a mais, o Fortaleza cresceu no jogo e garantiu os três pontos.

Próximo compromisso

Os Pivetes de Aço voltam à campo na próxima quarta-feira, 18, às 15h, no CT Evaristo de Macedo, contra o Grêmio, precisando do resultado positivo para se manter na disputa por uma vaga na fase final do Campeonato Brasileiro Sub-20.