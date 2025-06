Ary projeta possível classificação inédita do Bahia na Série A1

Ary projeta duelo com 3B e exalta grupo do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após vencer a Ferroviária no último domingo, 8, as Mulheres de Aço precisam apenas de um triunfo para garantir a classificação inédita à fase final do Brasileirão Feminino Série A1. No domingo, 15, o Bahia enfrenta o 3B, em Manaus, e nesta quarta-feira, 11, a atacante Ary projetou o confronto, que pode assegurar a vaga antecipada ao Esquadrão. O elenco já iniciou a preparação para a partida.

Em entrevista coletiva realizada no CT Evaristo de Macedo, Ary afirmou que o resultado do jogo será fruto do trabalho do grupo, que tem se empenhado semana após semana para poder entrar na história do clube, e destacou que espera poder contribuir para a possível classificação com gols.

“O grupo está todo empenhado e focado em fazer o melhor para o clube [...] A expectativa é a maior e melhor possível [...] É sempre bom estar ajudando a equipe de alguma forma — marcando gols, então, nem se fala”, comentou a atleta.

Em caso de triunfo sobre a equipe amazonense neste domingo, além de garantir a classificação, o Bahia entrará para a história da competição como a primeira equipe nordestina a alcançar as quartas de final da Série A1. A jogadora enalteceu o objetivo das meninas e do técnico Felipe Freitas com a camisa tricolor:

Colocar o Bahia na parte de cima da tabela, onde o clube merece estar Ary - atacante do Bahia

Atacante exalta apoio da torcida na Fonte Nova

Por fim, Ary celebrou a oportunidade de poder defender a camisa do Bahia diante da torcida azul, vermelha e branca, na Arena Fonte Nova, como foi na partida contra o Ferroviária, quando 3 mil torcedores acompanharam o triunfo por 3 a 1 sobre a equipe paulista.

Segundo a atleta, é uma “felicidade incrível” poder estar mais próximo do torcedor neste momento especial do futebol feminino do Esquadrão: “A gente se identifica mais com o clube e com a torcida também [...] Espero que a gente possa fazer jogos lá mais vezes”.