Ex-Bahia, Juninho Capixaba está fora do duelo contra o Esquadrão

Juninho Capixaba não enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, 12 - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Em duelo de seis pontos na luta por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia visita o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, 12, às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, no último jogo antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, válido pela 12ª rodada do Brasileirão Série A. Para a partida, o técnico Fernando Seabra terá um desfalque importante.

Trata-se do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, ex-jogador do Bahia. O atleta já era dúvida para o confronto devido a uma leve lesão constatada na coxa direita, ainda na semana passada. No entanto, o que antes era incerto foi confirmado após a ausência do jogador no treino desta terça-feira, dia 10. Capixaba é baixa confirmada para o duelo e segue em tratamento no Departamento Médico.

Em 2025, Juninho Capixaba é o quarto jogador com mais partidas disputadas com a camisa do Red Bull Bragantino (25) e o terceiro com mais minutos em campo (2.174). Além disso, já contribuiu com cinco participações em gols — sendo dois tentos marcados e três assistências distribuídas.

Vai ter “Lei do Ex?”

Apesar da ausência de Capixaba, o Red Bull Bragantino ainda conta com outro atleta ex-Bahia: o meio-campista Eric Ramires. No clube paulista desde 2020, o jogador foi formado nas divisões de base do Esquadrão, mas foi transferido para o Massa Bruta, onde se tornou peça-chave nas últimas temporadas, com quase 200 partidas disputadas pelo clube (196). Na atual temporada, já entrou em campo 21 vezes, contribuindo com um gol e uma assistência.

Eric Ramires, ex-Bahia | Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Bahia tenta encerrar tabu histórico contra o Bragantino

Na partida desta quinta-feira, 12, o time comandado por Rogério Ceni busca quebrar um tabu histórico: nunca venceu o Bragantino fora de casa. Em 17 confrontos em território paulista, foram 10 derrotas e 7 empates, incluindo jogos anteriores à era Red Bull.