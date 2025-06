RB Bragantino x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Ramos Mingo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O último gás antes das férias, o último jogo antes da pausa do Brasileirão - nesta quinta-feira, 12, o Bahia encara o Red Bull Bragantino pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo, e pode garantir a vaga tricolor no G-6 antes da pausa.

Até aqui, o Bahia acumulou 18 pontos em 11 rodadas, ocupando a sétima posição da tabela, enquanto o Red Bull Bragantino conseguiu 23 pontos e está em terceiro lugar no Brasileirão.

No torneio, o Bahia vem da quebra de tabu em cima do São Paulo, quando venceu o Tricolor Paulista por 2 a 1 no primeiro triunfo de Rogério Ceni sobre seu ex-clube. Já o Bragantino vem de um 2 a 0 em cima do Vasco.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo streaming Premiere.

Prováveis escalações:

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Eduardo Santos, Juninho Capixaba e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Eduardo Sasha, Isidro Pitta e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem