Enquete: o Bahia consegue entrar no G-6 antes da pausa do Brasileirão?

Torcida do Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

A pausa do Brasileirão está se aproximando, e o Bahia tem chances de entrar no intervalo de alma lavada - na última partida antes de parar, o Tricolor pode entrar no G-6, se segurando na parte de cima da tabela. Para isso, precisa vencer o Red Bull Bragantino, atual terceiro colocado, no jogo desta quinta-feira, 12, às 19h, fora de casa, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo.

Até aqui, o Bahia acumulou 18 pontos em 11 rodadas, ocupando a sétima posição da tabela, enquanto o Red Bull Bragantino conseguiu 23 pontos. Agora, o Esquadrão busca quebrar o tabu de 35 anos sem vencer o Massa Bruta na casa deles, assim como quebrou o tabu de Ceni ao vencer o São Paulo na rodada anterior.