Bahia leva 3 a 0 do Fortaleza e segue mal no Brasileirão Sub-17

Bahia perdeu para o Fortaleza e seguiu na 15ª posição do Brasileirão Sub-17 - Foto: Vanderlene Terto / @wanderllenefotografia

Pelo segundo dia consecutivo jogando no CT Ribamar Bezerra, o Bahia perdeu por 3 a 0 para o Fortaleza na tarde desta quarta-feira, 11, e seguiu na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols da partida foram marcados por Enzo, André Luis e Isaac, todos durante o segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor seguiu na 15ª colocação com quatro pontos em cinco jogos, mas pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR até o final da rodada, que visita o Atlético-MG em Belo Horizonte e pode deixar a 16ª posição.

O adversário, por outro lado, seguiu na liderança da competição com 13 pontos em cinco jogos e disparou com a melhor campanha do torneio até o momento.

O técnico Leo Mendes escalou o Tricolor com: Arthur Jampa; Bruno Ricardo, Alessandro, Diego Silba, Santana; Keven, Emerson, Emmanuel; Lyan, Andrew e Dell.

Foi a segunda vez seguida que o Bahia ficou no caminho do Fortaleza, já que o Esquadrão de Aço também saiu derrotado pelo clube cearense nesta terça-feira, 10, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Com dois jogadores a menos, o clube baiano perdeu por 1 a 0 e seguiu fora da zona de classificação para a próxima fase.