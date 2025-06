Conheça o casal rubro-negro vencedor de reality no Pipoca da Ivete

Marcos Oorun e Afroisa, o casal rubro-negro - Foto: João Grassi/Portal A TARDE

O Vitória enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, 12, em pleno Dia dos Namorados. A partida que começa às 19h certamente será um programa noturno para casais rubro-negros, à exemplo de Marcos Oorun e Afroisa, nomes artísticos do cantor e da influenciadora, que são torcedores apaixonados pelo clube baiano e que vivem um romance antigo.

Marcos Vinícius Conceição e Isabela Lima, ambos de 25 anos, são ligados principalmente por dois fatores: a música e o amor pelo Vitória. Apesar de se conhecerem desde os 13 anos, o casal está junto oficialmente há quase quatro. Neste período, os dois acompanharam a grande arrancada do Leão da Barra: saindo da Terceira Divisão até chegar na Copa Sul-Americana.

O Vitória sempre foi muito presente na nossa vida. Marcos Oorun e Afroisa, casal rubro-negro

"Quando a gente começou a realmente namorar, passamos a assistir os jogos juntos. Acompanhamos toda a saga da Série C, sendo um dos últimos colocados até subir e chegar agora na Série A. Eu acompanhei o finalzinho desse processo da Série B em 2021, dos jogos contra Cruzeiro, CRB, Vila Nova. Eu estava no estádio no jogo em que o Vitória foi rebaixado para a Série C, aquela maluquice", detalhou Marcos.

A Série C, inclusive, foi um marco grande principalmente para Isabela, já que sua primeira vez no Barradão foi na derrota do Leão para o Volta Redonda, nesta competição. Para ela, no entanto, a conexão com as arquibancadas foi inevitável independente do resultado.

"Foi um jogo triste, mas a energia que o Barradão e os torcedores têm, mesmo não ganhando, foi festa. Qualquer jogo é sempre festa pra um torcedor do Vitória, então pra mim foi mágico. Isso não só fortaleceu o meu amor com Marcos, mas com o clube também", enalteceu Isabela.

De acordo com Isa, no entanto, valeu a pena toda a trajetória até poder viver uma das suas maiores alegrias como torcedora: a conquista da Série B de 2023. Ela trata com carinho a partida contra o Sport, quando o Leão já entrou em campo campeão e mesmo assim saiu vencedor no clássico nordestino.

"Viver isso tudo que o Vitória passou ao lado de Marcos foi um mix de emoções. Fortaleceu muito a nossa relação. Eu lembrei bastante do meu pai também, o quanto ele é apaixonado pelo Vitória. Então isso me deixa, sabe, muito emocionada", completou.

Marcos e Isabela no estacionamento do Barradão, antes da partida contra o Sport | Foto: Arquivo pessoal

Para Marcos, a vitória contra o Novorizontino, que fez o Vitória confirmar o retorno à elite e o título da Série B em um período de três dias, foi inesquecível. O gol de pênalti marcado por Welder, que acabou decidindo as conquistas, levou ele ao delírio.

"Eu fiquei maluco. Ajoelhei no chão e comecei a gritar 'é o gol do título, não acredito que eu estou vivendo isso'. 'Vai Welder, pelo amor de Deus, faça esse gol'. Aí eu comecei a gritar, xinguei, esperneei, fiquei rouco, minha camisa amarela do Vitória rasgou naquele dia, foi uma loucura", detalhou Marcos.

Mesmo sem a confirmação matemática do título, que viria ao fim da rodada, Oorun já sabia. "Foi um dos jogos mais felizes que eu vi. As pessoas falavam assim: 'ah, mas tem outro jogo, tem que ver se vai ser campeão mesmo'. Eu falei: 'O Vitória é gigante, vai ser campeão'. O Vitória é inexplicável", disse o cantor.

Reality show e vínculo com Ivete Sangalo

Juntos, Marcos e Isa embarcaram em uma jornada desafiadora do então programa 'Pipoca Da Ivete', da TV Globo, onde eles participaram do quadro 'Meu Namorado É O Melhor' em 2023. O casal se sagrou campeão do reality show musical, sendo o mais jovem e único de origem nordestina a participar.

Marcos e Isa mostram troféu e adereços do 'Meu Namorado É O Melhor' | Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Eles receberam o convite para o programa e tiveram um acompanhamento muito especial nesse processo, vindo de uma ilustre torcedora do Vitória: Ivete Sangalo. A cantora e apresentadora do programa, inclusive, criou uma relação especial com o casal.

Ivete é uma pessoa incrível, sempre nos deixava confortável nas gravações. A gente sempre que dava estava conversando sobre o Vitória Isabela Lima

Marcos e Isa acompanhados da cantora e amiga Ivete Sangalo | Foto: Arquivo pessoal

A dinâmica do reality consistia em apresentar habilidades musicais. Cada dupla tinha um que cantava e outro que apostava no que acreditava ser a melhor performance, podendo ser no próprio parceiro ou não. Também havia a participação da plateia.

"A gente foi passando de fase, de cada seletiva, até que chegou um bendito dia que os organizadores disseram que a gente ficaria no Rio de Janeiro para gravar. Chegando lá, foi aquele negócio, pensávamos que seria 40 graus, mas pegamos 13. Então, foi coisa de louco. Nossa primeira viagem de avião para outro estado, passando por vários aeroportos. Então, tinha aquele nervosismo", explicou Isabela.

Após sete semanas de dinâmicas com muita música, o casal rubro-negro superou todos os concorrentes e foi escolhido como grande campeão. Eles foram aprovados por ilustres jurados como Anitta, Carlinhos Brown, Xand Avião, Péricles, entre outros famosos que puderam conhecer pessoalmente.

"A maioria dos casais era do Rio de Janeiro e o resto de outros estados. Só a gente que era do Nordeste e conseguimos superar tudo. Foi muito desafiador, mas especial", relembrou Isa.

Isa e Marcos durante a participação no reality show | Foto: Arquivo pessoal

A amizade com uma das maiores artistas do Brasil rendeu também após o reality show. Oorun e Afroisa encontraram Ivete na comemoração do título nacional do Vitória, no Farol da Barra, onde diversos torcedores se reuniram para celebrar a conquista inédita.

A 'moral' do casal com a cantora foi traduzida em um momento especial, junto com apenas pessoas íntimas da artista, direto de sua van particular.

Ação de marketing em casal

Já após vencerem o 'Meu Namorado É O Melhor', Marcos e Isabela aumentaram sua rede de contatos para projetos. Um amigo do casal, que trabalha no marketing do Vitória, trouxe a oportunidade deles participarem de uma ação: a inauguração do terceiro uniforme de 2024.

Além de torcedores, Marcos Oorun e Afroisa mostraram que também levam jeito para serem modelos e apareceram na divulgação do clube para os lançamentos.

Casal rubro-negro posa para divulgação do terceiro uniforme do time | Foto: Divulgação/ECV

A gente foi até o Barradão, tiramos fotos, conhecemos jogadores. Foi uma experiência top. Marcos Oorun e Afroisa, casal rubro-negro