Alexsandro vibra após jogar primeira partida no Brasil pela Seleção

Alexsandro Ribeiro na zona mista da Neo Química Arena - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A noite de terça-feira, 10, na Neo Química Arena, foi de estreia em dose dupla para Alexsandro. Além de disputar sua primeira partida pela Seleção Brasileira principal, o zagueiro de 25 anos viveu uma situação diferente. Ele atuou pela primeira vez como profissional em solo brasileiro, e com vitória e vaga garantida na Copa do Mundo de 2026.

“Acho que vocês não sabem, não sei, mas é o meu primeiro jogo como profissional no Brasil”, revelou o Alex, em tom descontraído, na zona mista. “Engraçado, né? Não tem coisa melhor. Estrear no Brasil dessa forma, com vitória, com classificação”, disse o defensor na zona mista.

Titular na zaga ao lado de Marquinhos, Alexsandro teve uma atuação segura e ajudou a Seleção a sair de campo mais uma vez sem sofrer gols. Em meio à festa da classificação antecipada, o camisa 3 valorizou o desempenho pessoal e o respaldo recebido do técnico Carlo Ancelotti.

“Muito feliz com tudo o que aconteceu aqui durante esses dez dias. Jogar da forma que eu joguei, estrear da forma que eu estreei. Dar uma boa resposta não só para mim, mas para o treinador, para o povo brasileiro que também tinha muita desconfiança, né?”, desabafou.



Formado no futebol europeu, o zagueiro do Lille, da França, reconhece que ainda busca seu espaço e quer seguir aproveitando as oportunidades.

“Pelo fato de eu jogar num time mediano... mas, feliz. Continuar trabalhando para voltar aqui mais vezes e dar resposta como essa”, completou.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, o Brasil chegou aos 24 pontos nas Eliminatórias e garantiu matematicamente sua vaga no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.