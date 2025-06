Infantino celebra Brasil na Copa: “Único país em todas as edições”

O italiano Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Gianni Infantino, presidente da Fifa, celebrou oficialmente a classificação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 com uma mensagem de reverência à história da equipe pentacampeã. Em vídeo divulgado nas redes sociais da entidade máxima do futebol, Infantino destacou o feito histórico da Seleção, única nação a disputar todas as edições do torneio desde sua criação, em 1930.

“Parabéns ao Brasil, que se classifica pela 23ª vez, um recorde. Vocês são o único país a se classificar para todas as edições da Copa do Mundo da FIFA”, afirmou o dirigente.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu matematicamente sua vaga para o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. O feito mantém intacta a tradição brasileira no maior palco do futebol mundial, algo que Infantino fez questão de ressaltar.

“Nós estamos muito felizes por ver a Seleção confirmar seu lugar no Mundial de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos. Os cinco títulos brasileiros da Copa do Mundo da FIFA seguem imbatíveis e, claro, incluem momentos memoráveis na América do Norte”, afirmou.

Infantino ainda relembrou passagens gloriosas da Seleção Brasileira em solo norte-americano, onde o Brasil venceu dois de seus cinco títulos mundiais.

“Quem não se lembra de Pelé e Jairzinho na Copa de 70, no México? Ou Romário e Bebeto, nos Estados Unidos, em 94?”, recordou.

Infantino também demonstrou entusiasmo com a atual geração brasileira e com a presença de Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe, destacando a expectativa para mais um protagonismo da Seleção na briga pelo hexacampeonato.

“Estamos animados para ver esta geração de estrelas brasileiras no ano que vem, lideradas pelo brilhante Carlo Ancelotti, na luta pelo hexacampeonato”, disse, encerrando com um novo parabéns ao povo brasileiro.